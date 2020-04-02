Москва, , 11:24 — REGNUM В Москве на 84% сократилось число пассажиров метрополитена. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Данные получены в 10:00, они сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.

Сократился трафик пассажиров в наземном транспорте — на 75%, в пригородных электропоездах — на 67%, в автобусах, приезжающих в столицу из Подмосковья — на 84%.

Уменьшились поток пассажиров такси, пользователей каршеринга. На 89% снизилось число дорожно-транспортных происшествий.

Дороги Москвы стали свободнее на 86% — здесь аналитики сравнили с трафиком трёхнедельной давности.