Москва, 2 апреля 2020, 11:24 — REGNUM В Москве на 84% сократилось число пассажиров метрополитена. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Данные получены в 10:00, они сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.
Сократился трафик пассажиров в наземном транспорте — на 75%, в пригородных электропоездах — на 67%, в автобусах, приезжающих в столицу из Подмосковья — на 84%.
Уменьшились поток пассажиров такси, пользователей каршеринга. На 89% снизилось число дорожно-транспортных происшествий.
Дороги Москвы стали свободнее на 86% — здесь аналитики сравнили с трафиком трёхнедельной давности.