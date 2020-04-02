Москва, , 11:23 — REGNUM Действительно ли президент США Дональд Трамп озаботился проблемой наркотиков или решил снова попытаться поменять власть в Венесуэле, скоро станет понятно. Тема эта старая или даже основная для США в 70-е годы XX века, достаточно вспомнить американское кино/ заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление Трамп о начале антинаркотической операции.

«Уступая каннабису, кокаин является вторым по популярности среди нелегализованных в большинстве стран мира наркотиков. Современный глобальный рынок кокаина оценивается от $80 до $100 млрд. Основная валюта расчета — доллар США, евро, британский фунт.

Чтобы было понятно, много это или мало, то стоит понимать, что это сопоставимо с годовой выручкой таких компаний как «Роснефть» или Газпром.

Основными рынками сбыта являются Северная Америка и Западная Европа. Совокупная доля превышает 80%. Лаборатории по переработке коки расположены в трех основных странах производителях — Боливии, Колумбии и Перу.

Около четверти выручки от конечных продаж получают международные наркоторговцы, организующие перевозки кокаина из Андского региона в основные пункты назначения.

При этом самим производителям достаются крохи. Например, в Колумбии себестоимость килограмма кокаина составляет 325 фунтов стерлингов, а лондонским покупателям килограмм достается за 51 тыс. 650 фунтов стерлингов.

Перед выборами Трампу нужна маленькая победоносная война. И победа над старым проверенным злом, о которой он обязательно объявит вне зависимости от результата, однозначно, добавит ему голосов на выборах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что США и еще 22 государства в Западном полушарии приступают к операции по борьбе с наркотиками.

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