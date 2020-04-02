Рязань, , 11:25 — REGNUM Автомобильные пропуска для передвижения в период ограничений из-за коронавирусной инфекции начали выдавать в Рязанской области. Получить их можно через единую технологическую платформу, сообщили 2 апреля в региональной оперативной группе.

Платформа разработана для выдачи пропусков для предприятий и организаций. Документ разрешает передвижение по улицам в период ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Пропуски получат поэтапно все организации в полном объёме. Оформить их можно через сайт правительства региона.

Физическим лицам такие документы не нужны, подчеркнули в опергруппе, за исключением тех, кто работает в режиме повышенной готовности.