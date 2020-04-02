Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В торговых центрах Екатеринбурга фиксируют рост продаж мангалов и алкоголя, несмотря на введённый в Свердловской области карантин по коронавирусу. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По словам чиновника, он общался с представителями торговых центров города.

«А они мне и говорят: «У нас рост продаж мангалов и алкоголя». Карантин в городе! Какой мангал и какой алкоголь?» — передаёт возмущение Высокинского РИА «Накануне».

Градоначальник пообещал, что начнёт материться по примеру итальянских мэров, которые обрушились с критикой на горожан из-за несоблюдения мер безопасности по COVID-19 — в случае, если в Екатеринбурге ухудшится ситуация с заболеваемостью. «Народ должен понимать серьёзность ситуации!» — считает глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 38 случаев COVID-19. Выздоровело уже восемь человек, ранее заразившихся новым коронавирусом.

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