Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поручил региональным операторам по обращению с ТКО усилить контроль за вывозом мусора с территорий муниципалитетов.

«Учитывая, что региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляют работу по предоставлению коммунальной услуги по обращению с ТКО в ежедневном режиме, прошу организовать мероприятия по профилактике заболевания и защите работников от коронавирусной инфекции, осуществлять ежедневный контроль за вывозом ТКО на территории Свердловской области», — говорится в официальном письме в адрес руководителей.

Министр напомнил, что с 18 марта главой региона Евгением Куйвашевым, на территории Свердловской области введен режим повышенной готовности, связанный с принятием дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекциии. С 31 марта всем жителям региона рекомендовано перейти на режим самоизоляции.

«Сейчас, когда большинство людей находятся на внеплановых каникулах, значительно увеличивается объем образуемых в наших домах отходов. Чтобы сохранить в населенных пунктах нормальную санитарную и эпидемиологическую ситуацию, важно, чтобы в работе региональных операторов не было допущено ни малейших сбоев — мусор с контейнерных площадок должен вывозиться регулярно, в ежедневном режиме. Если этого не происходит, просим жителей незамедлительно сообщать о таких фактах на горячие линии региональных операторов, а также непосредственно в МинЖКХ», — подчеркнул Николай Смирнов.