Самара, , 11:26 — REGNUM Звонки на горячей линии принимал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сам сообщил 1 апреля на своей странице в социальной сети.

По его словам, 1 апреля он поработал в роли оператора контакт-центра и отвечал на вопросы местных жителей по коронавирусной инфекции.

Глава региона отметил, что от жителей поступает много вопросов о том, как в условиях самоизоляции посещать медицинские учреждения. Поэтому он дал поручения руководству областного министерства здравоохранения решить вопрос о выдаче пациентам соответствующего документа, чтобы они могли беспрепятственно посещать медицинские учреждения в случае необходимости лечебных процедур. ⠀

Отмечается, что оператор за смену принимает до ста звонков. Всего на горячую линию уже позвонили свыше шести тысяч человек. По трем тысячам граждан информацию передали в медицинские учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни алтайских компаний перешли на доставку продовольствия по заказам