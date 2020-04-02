Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за сутки обнаружено 11 новых заражений коронавирусной инфекции, большинство заболевших проживают в крупных населенных пунктах Подпорожского и Всеволожского районов региона.

Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент всего в Ленинградской области выявлен 31 заразившийся житель. При этом только за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 11 человек.

«Тесты показали положительный результат у жителей: города Подпорожье, деревни Волнаволок Подпорожского района, Населенных пунктов Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Щеглово Всеволожского района», — уточняют в пресс-службе.

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