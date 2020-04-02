Вильнюс, , 11:20 — REGNUM В Литве к сегодняшнему дню, 2 апреля, диагностированы новые 68 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших достигло 649 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За сутки сделано рекордное для Литвы количество тестов — более двух тысяч.

По данным литовского минздрава, 113 из заболевших — сотрудники медицинских учреждений. Инфекция подтверждена у 39 врачей из Вильнюса, 36 из Клайпеды, 25 из Укмярге, 10 из Каунаса, ещё трое врачей заразились COVID-19 в Паневежисе.

В Литве от коронавирусной инфекции скончались восемьпациентов, семь признаны выздоровевшими.