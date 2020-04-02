Барнаул, , 11:18 — REGNUM В Алтайском крае, где введён режим самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса, закрыты все точки общественного питания, рестораны и бары. В этих условиях выживать бизнесу приходится за счёт перехода на обслуживание клиентов на дому по предварительным заказам.

Как сообщает оперативный штаб Алтайского края по ситуации COVID-19 со ссылкой на данныерегионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по состоянию на 2 апреля, из 2042 объектов общественного питания обследовано 1988 объектов, из них закрыты — 838 объект, 1150 объектов осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или на вынос без посещения объекта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с объявленной в России нерабочей неделей и соответствующим указом губернатора Виктора Томенко, гражданам не рекомендуют без крайней необходимости выходить на улицу, а людям старше 65 лет приказано и вовсе самоизолироваться. Барнаульские улицы сегодня, 2 апреля, непривычно пусты, а на дорогах почти нет автомобилей.

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