Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что для его правительства не имеет никакого значения, по какую сторону от реки Ингури находятся зараженные коронавирусом пациенты, и врачи будут принимать и лечить всех, в том числе жителей Абхазии. Об этом он заявил в вечернем эфире телекомпании «Имеди» 1 апреля.

«Это наше обязательство, они тоже наши граждане. И не должно быть никаких различий в оказании услуг, которые получают все граждане Грузии в любом уголке страны, в том числе и граждане из Цхинвальского региона и со второй стороны от Ингури. Мы сделаем все, чтобы граждане никакой разницы не почувствовали», — заявил Гахария.

Он подчеркнул, что именно с этой целью сейчас идет подготовка к приему пациентов в клинике села Рухи, находящегося вблизи от «административной границы» с Абхазией.

По данным официального правительственного сайта, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.