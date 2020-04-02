Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
«Состояние всех людей с подтверждённым коронавирусом — удовлетворительное. Все они находятся под наблюдением врачей», — уточняется в сообщении.
ИА REGNUM ранее сообщало, что по данным на утро 2 апреля на Дону подтверждено ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 достигло девяти человек.
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