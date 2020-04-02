Москва, , 11:22 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у одного из сотрудников центра онкологии имени Николая Блохина в Москве. Об этом говорится в распространённом 2 апреля сообщении пресс-службы учреждения.

Инфекционное заболевание COVID-19 выявлено у сотрудника химиотерапевтического отделения № 3, соответствующее уведомление поступило из Роспотребназдора. Заразившийся сотрудник с 25 марта находится на больничном, его самочувствие удовлетворительное.

Госпитализация первичных пациентов в отделение химиотерапии приостановлена со 2 апреля, отметили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заражение коронавирусом подтвердилось у главного врача медицинского центра в московской Коммунарке Дениса Проценко. Он продолжает работать, оставаясь в своём кабинете.

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