Токио, , 11:15 — REGNUM Энтузиаст с ником VaynMaanen воссоздал игровую карту из The Legend of Zelda: A Link to the Past в Animal Crossing: New Horizons. Об этом 1 апреля сообщило издание Eurogamer.

На создание необычного острова у геймера ушло четыре дня работы. Сообщается, что он максимально точно перенёс в Animal Crossing элементы ландшафта и архитектуры из первоисточника.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это новая популярная видеоигра в жанре «симулятор жизни». В ней геймеры становятся владельцами собственного острова.

