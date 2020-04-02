Липецк, , 11:15 — REGNUM В Липецкой области ко 2 апреля подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Все пациенты госпитализированы в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу и проходят лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Общее число липчан с официально подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция» на 2 апреля составило 12 человек.

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