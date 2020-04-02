Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM В Нижегородской области подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом. По словам губернатора Глеба Никитина, большое число заражений — не результат одного дня, процесс подтверждения диагноза — достаточно длительный.

Он уточнил, что состояние основного числа пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, некоторые больные в состоянии средней степени тяжести. Круг общения пациентов устанавливается, принимаются все необходимые меры.

Ранее четверо выздоровевших после COVID-19 были выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 апреля выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число пациентов клиник с подтверждённым диагнозом в Поволжье составляет 160 человек.