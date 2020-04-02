Либревиль, , 11:22 — REGNUM Панафриканская компания Arise, занимающаяся инфраструктурными и логистическими решениями, направила четырем африканским странам медицинское оборудование для предотвращения заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля передает ВВС Africa со ссылкой на генерального директора компании Гагана Гупта.

«В условиях глобальной нехватки критически важных предметов медицинского назначения мы осуществляем крупную поставку медицинского оборудования», — сказал он.

По его словам, компания Arise, базирующаяся в Либревиле, Габон, направила 7 миллионов медицинских масок, 143 000 комплектов защитной одежды и 230 000 коробок дезинфицирующего геля в Кот-д'Ивуар, Бенин, Того и Мавританию.

В соответствии с отчетом Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, на континенте было выявлено чуть более 5700 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.