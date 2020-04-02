Воронеж, , 11:12 — REGNUM Воронежская общественная организация «Рассвет», которая длительное время занимается оказанием помощи бездомным людям, выступила с обращением к властям с просьбой обратить внимание на эту категорию жителей. Обращение опубликовано на странице организации в социальной сети.

Бездомный на улице опустевшего Воронежа Марина Каширская © ИА REGNUM

«Просим государственные органы Воронежской области, а также иных заинтересованных лиц, в период активной фазы распространения корона вирусной инфекции, обратить внимание на одну из самых социально уязвимых групп населения нашего города — бездомных людей. В свете последних событий, лица данной категории попадают под удар и не имеют возможности на самоизоляцию, так как не имеют дома и проживают на улице», — говорится в обращении.

Активисты готовы занимать профилактической работой для предотвращения распространения коронавируса среди бездомных: есть возможность выезжать в места, где обитают бездомные, для изменения температуры, профилактических бесед. Также активисты готовы раздавать гигиенические средства и в случае необходимости помочь с доставкой заболевших в больницу.

«Мы имеем желание, но не имеем возможности, так как не располагаем в полном объёме необходимыми ресурсами. Для воплощения данной программы нам необходимо бесконтактное устройство измерения температуры. Будем рады принять помощь в виде данного устройства, а также готовы к совместному сотрудничеству в части оказания помощи бездомным согражданам», — говорится в обращении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 31 марта на территории Воронежской области введён режим самоизоляции граждан. Передвигаться по городу можно при наличии соответствующей справки от предприятия. Также разрешено выйти в соседний магазин за продуктами питания. вынести мусор и погулять с собакой.