Тбилиси, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 15 новых случаев коронавируса. По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, на 10:00 часов 1 апреля в стране фиксировалось 115 случаев COVID-19, а на это же время 2 апреля — уже 130 случаев. Это самый большой прирост инфицированных с первого дня выявления этого заболевания в Грузии.

За этот же период из больниц выписались еще 3 пациента, и общее число выздоровевших достигло 26 человек. В зонах карантина находятся 5550 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей — 281 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.