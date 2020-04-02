Омск, , 11:24 — REGNUM Комментируя ИА REGNUM ситуацию с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионах России, омский политолог Андрей Рудаков заявил о том, что меры по ограничению передвижения населения в сложившейся ситуации необходимы. Однако, по его оценкам, ни Омская область, ни Россия в целом не готовы к эпидемии.

«Как здесь не вспомнить фразу: «Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». Меры по ограничению передвижения населения необходимы в сложившейся ситуации. У России был значительный запас времени на то, чтобы изучить опыт других стран и встретить эпидемию с учётом этого опыта. Но по факту в крупные города даже не завезли маски и дезинфицирующие средства. В больницах врачи вынуждены делать маски из марли (хотя должны быть обеспечены не только масками, но и специальными костюмами и очками, ведь вирус достаточно жизнеспособен), больницы практически не имеют рециркуляторов и в наличии очень малое количество ИВЛ», — подчеркнул Андрей Рудаков.

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Он сделал вывод, что «страна не готова к эпидемии, Омская область не готова к эпидемии»:

«Всё, что делалось, делалось с опозданием. Границы закрыли, когда заболевание уже стало передаваться внутри страны, когда первые случаи появились в столице, никто не оборвал пассажирское сообщение с регионами, власти до сих пор не решились на введение ЧС».

Андрей Рудаков подчеркнул, что в таких условиях сдержать динамичный рост заболеваемости могут только ограничительные меры, но только в том случае, если будет налажен контроль за их исполнением. Но на данный момент улицы Омска полны автомобилей и людей.

«Если мы будем рассматривать пример Европы, то очевидно, ограничительные меры необходимо вводить не менее чем на апрель и май. Но все социологические опросы показывают, что у большинства населения нет никаких сбережений, которые позволили бы им так долго не работать. И в ближайшее время мы можем оказаться в ситуации либо сильной эпидемии, либо сильного социально-экономического кризиса», — резюмировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим всеобщей самоизоляции. По сообщениям местных СМИ, министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков лишился должности из-за резко возросшего количества зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Омской области (с трёх до восьми).

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