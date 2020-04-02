Барнаул, , 11:10 — REGNUM В Алтайском крае, в связи с мировой эпидемией коронавируса, с 17 марта и до особых указаний приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов.

Также, по данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации COVID-19, в регионе отменили движение 22 пассажирских автобусных рейсов в Казахстан (8 Алтайский край, 14 транзит Кемерово, Томск, Новосибирск), с 31 марта по 2 апреля отменено три авиарейса: «Томск — Барнаул», «Барнаул — Томск» и «Барнаул — Москва».

Помимо этого, в авиаперевозках грядут новые сокращения. О них, в частности, объявили авиакомпании «S7» и «Уральские авиалинии». Отменены рейсы «Барнаул — Москва» на 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля. Авиакомпанией «КрасАвиа» отменены рейсы «Барнаул — Красноярск» на 11, 14, 18, 25 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае действует режим самоизоляции. В регионе выявлено уже четыре официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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