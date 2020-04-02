Петрозаводск, , 11:14 — REGNUM У 35 жителей Республики Карелия, находящихся в больнице, подозревают новую коронавирусную инфекцию, при этом условно положительный тест на коронавирус получен лишь у четырех человек.

По официальным данным, подтвержденного заражения COVID-19 в республике нет ни у кого. Об этом 2 апреля сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Согласно данным на сегодняшний день, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» с начала противоэпидемических мероприятий провел 1764 исследований у 1496 жителей. Из них условно положительных результатов оказалось четыре.

«Число заболевших коронавирусной инфекцией — ноль», — отметили в минздраве республики.

С начала проведения противоэпидемических мероприятий в Карелии коронавирусную инфекцию подозревали у 79 человек. На сегодняшний день из стационара выписано 44 пациента, все еще продолжают находиться в больнице 35 человек.

«На самокарантине в регионе, по данным на утро 2 апреля, находятся 10 078 человек, в обсерваторе — три», — уточняют в минздраве республики.

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