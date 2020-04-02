Алма-Ата, Казахстан, , 11:08 — REGNUM Жилищный комплекс «Асыл Арман» из 20 многоэтажек на карантин закрыли власти Алма-Атинской области, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального акимата (администрации).

Причиной закрытия целого микрорайона стало выявление второго случая заражения коронавирусом. Ранее инфекция была обнаружена у беременной женщины. Коронавирус также выявили у 61-летней женщины.

Областная администрация пообещала запустить в микрорайоне врачебную амбулаторию, продуктовые магазины и организовать дополнительную санитарную обработку. На карантинной территории проживают около 22 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Алма-Атинской области выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 402 случая инфекции.

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