Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США направило запрос министерству обороны страны на предоставление 100 тыс. мешков для трупов. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Bloomberg.

Как утверждают журналисты агентства, причиной указанного запроса стало стремительное распространение в Соединенных Штатах коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодняшний день в США число инфицированных коронавирусом превысило 213 тыс. человек, количество смертельных случаев оценивается в 4 тыс. 757 человек

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