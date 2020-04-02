Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 10:30 мск 2 апреля в Приволжском федеральном округе подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в Поволжье составило у 160, сообщает оперативный штаб России.

Так, в течение суток 13 новых случаев подтверждено в Нижегородской области, семь — в Пермском крае, пять — в Оренбургской области, по два — в Башкирии, Марий Эл и Самарской области.

С учетом новых данных максимальное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом наблюдается в Нижегородской области — 25 случаев, 20 — в Пермском крае, 19 — в Татарии, 17 — в Самарской области, 16 — в Пензенской области, 15 — в Саратовской области, по 12 — в Кировской и Оренбургской областях, 10 случаев — в Башкирии, по четыре — в Мордовии, Удмуртии и Марий Эл, по одному — в Чувашии и Ульяновской области.

По данным оперштаба, выздоровели к настоящему моменту 14 жителей Поволжья, скончались — три человека.

ИА REGNUM напоминает, во всех регионах округа начал действовать режим самоизоляции.

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