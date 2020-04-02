Саратов, , 11:34 — REGNUM Для сотрудников саратовских организаций, работающих в период самоизоляции, городские власти за первый день утвердили более 35 тыс. пропусков. Об этом сообщает оперативный штаб Саратовской области.

В Заводском районе Саратова утверждено рекордное число пропусков для сотрудников организаций и предприятий — более 9 тысяч, в Ленинском районе заявки подали 654 юрлица, в Октябрьском — 515 организаций оформили документы.

К утверждению разрешений привлечены 146 сотрудников всех районов города и администрации областного центра. Со 2 апреля штат будет увеличен и время приема продлено до 21:00 часа.

Только в течение дня 1 апреля организации подали более 3 тыс. заявок на получение пропусков, из них около 2,2 тыс. обработали в тот же день. Число сотрудников, которым необходимо получить специальные документы для продолжения работы на территории области, не уточняется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. На фоне очередей саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.

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