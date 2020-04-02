Москва, , 10:49 — REGNUM Московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне могут перенести на осень 2020 года из-за распространения коронавируса, сообщает 2 апреля РБК.

Издание ссылается на источник, близкий к оборонному ведомству России. Отмечается, что Минобороны и Кремль рассматривают два основных сценария проведения парада Победы: в полноформатном варианте в сентябре и «без трибун» 9 мая.

Осенний парад планируется приурочить ко дню окончания Второй мировой войны — 2 сентября. Однако 1 апреля депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не принимали никаких решений о переносе парада Победы в Москве.

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