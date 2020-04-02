Москва, , 10:49 — REGNUM Исследования подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 29 регионах России. Об этом информирует 2 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В Москве выявлено больше всего новых случаев — 595. Ещё 43 случая выявлено в Московской области, 22 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Нижегородской области.

Одиннадцать заражений подтвердились в Ленинградской области, десять — в Дагестане, по семь — в Калининградской области и Пермском крае. В Ставропольском и Красноярском краях, Бурятии, Оренбургской и Свердловской областях выявлено по пять новых случаев, в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях — по четыре, в Волгоградской — три, в Калужской, Самарской, Омской областях, Коми, Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл и Ямало-Ненецком АО — по два.

По одному случаю зафиксировано в Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае. В общей сложности количество подтверждённых заражений в России достигло 3548 случаев. Летальных исходов — 30.