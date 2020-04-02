Москва, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждён 771 случай коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего новые случаи заражения выявили в 29 регионах. За сутки умерло шесть человек с коронавирусом.

Больше всего выявлено новых случаев в Москве — 595 заражений. На втором месте Подмосковье — 43 случая, в Петербурге — 22, в Нижегородской области — 13.

По несколько случаев заражения в Ленобласти, Дагестане, Калининградской области, Пермском крае.

Есть случаи заражения в Ставропольском крае, Оренбургской и Свердловской областях, Бурятии, Красноярском крае, Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской, Вологодской, Калужской, Самарской, Омской, Белгородской областях, а также в Коми, Северной Осетии, Башкирии, Адыгее, Марий Эл и Алтайском крае.

Всего в РФ заразились коронавирусом 3 548 человек в 76 регионах.