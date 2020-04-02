Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждено на территории Ростовской области. Информацию об этом опубликовал 2 апреля оперштаб.

ИА REGNUM сообщало, что ранее на Дону было подтверждено пять случаев заболевания COVID-19. Три человека ожидали результатов анализов. Всего медицинским наблюдением в настоящее время в регионе охвачено 4,5 тыс. человек.

Напомним, что первые два заражённых вернулись из зарубежных поездок. Позже стало известно, что все пять случаев инфицирования — завозные.

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