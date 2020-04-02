Красноярск, , 10:33 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 2 апреля в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, ранее депутатам поступило официальное обращение главы регионального главка МВД Александра Речицкого. В обращении указано, что с 16 по 29 марта, в период введения в крае ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, на 19% выросло количество тяжких преступлений в сфере быта. В полиции убеждены, что причиной, в том числе, является свободная продажа алкоголя, поэтому предлагалось сократить время его продажи.

Уточняется, что в Красноярском крае уже действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени. Законопроектом вводятся дополнительные ограничения: не допускается розничная продажа спиртного с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. Таким образом, запрет на продажу алкоголя в Красноярском крае будет действовать с 18:00 до 10:00.

Большинством голосов законопроект приняли сразу в двух чтениях. Ограничения будут действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 20 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе четыре человека выздоровели.

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