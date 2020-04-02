Старый Оскол, Белгородская область, , 10:32 — REGNUM Положительный результат на COVID-19 подтвердили в пробах одного из пациентов из Старого Оскола Белгородской области. Об этом 2 апреля на своей странице в социальной сети написал глава города Александр Сергиенко.

Наличие коронавируса подтвердили в федеральной лаборатории в Новосибирске. Туда направили два анализа из Старого Оскола, положительный результат у одного пациента — он находится под непрерывным наблюдением врачей.

В целом в Старом Осколе на утро 2 апреля семь человек находятся в инфекционном стационаре, 243 жителя на домашней самоизоляции.

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