Москва, , 10:29 — REGNUM Если бы угроза эпидемии коронавируса была реальной, то в РФ ввели бы карантин, а не режим самоизоляции, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если бы угроза эпидемии реально существовала, если бы эти заклинания по телевизору были реальны, то у нас был бы карантин, — сказал он. — Это юридически понятное действие. Есть закон о карантине. Он специально для этой ситуации прописан. Ученые юристы говорят, что все ограничения передвижений касаются того, что нельзя в какие-то места заходить. Но не того, что нельзя выходить из квартиры. Но в ситуации, когда суды не работают тоже, кто будет слушать юристов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа.