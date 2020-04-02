Москва, , 10:29 — REGNUM В Госдуме подвергли критике предложение властей Ульяновской области о «Санаториях на дому».

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области предложило ряду санаторных учреждений учреждений организовать «Санаторий на дому». Проект направлен на поддержку пенсионеров.

Среди обозначенных задач проекта — «приблизить социально реабилитационные услуги к месту пребывания граждан», а также «поддержать, сохранить и улучшить состояние здоровья граждан путем проведения реабилитационных и оздоровительных мероприятий». Предполагается, что на дому будут доступны консультации врачей, массаж, физиотерапия, психологическая помощь, минеральная вода.

«Санаторий на дому» — ноу-хау ульяновских чиновников «реализуется в связи с недопущением распространения среди населения заболеваний, вызванных новой короновирусной инфекцией», — обратил внимание член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) в Facebook.

«Как говорит мой отец: «Самый опасный дурак — это дурак с инициативой…». Правительство родной области в этом плане в очередной раз «радует»!» — дал он оценку.