Краснодар, , 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В общей сложности на территории края действует три вида пропусков. Транзитный пропуск синего цвета будет выдаваться на блокпостам автомобилям, которые въезжают в регион, их будут направлять в объезд населённых пунктов. Пропуск красного цвета предназначен для сотрудников жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора. Также такие пропуски будут выдаваться гражданам при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения (для получения нужно обратиться в администрацию). Документ позволит жителям передвигаться на территории всего региона. Отдельный, зеленый пропуск (в Краснодаре жёлто-черный), будет выдаваться в муниципальных образованиях работникам предприятий, включенных в список, и позволит перемещаться только внутри данного образования. Для того, чтобы передвигаться пешком, жителям также понадобятся документы — приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта на территории Краснодарского края введён карантин. Жителям запрещено покидать свои дома (исключение — поход в магазин, вынос мусора, прогулка с собакой), также ограничено движение транспорта, в том числе и личного, запрещено муниципальное сообщение.