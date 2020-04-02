Горно-Алтайск, , 10:26 — REGNUM Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Алтай вручили российский паспорт вдове ветерана Великой Отечественной войн Елене Макаровой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, получение гражданства РФ было давней мечтой 90-летней женщины.

Она родилась в мае 1929 года в Алтайском крае, встретила своего будущего мужа-фронтовика после войны. Вместе они переехали в Казахскую ССР, однако, по её словам, желание вернуться на Родине не отпускало женщину.

Перебраться обратно на Алтай получилось лишь после того, как подросли дети. Сначала она получила разрешение на временное проживание, потом вид на жительство. В преддверии празднования 75-летия Победы, сотрудники МВД вручили ей паспорт.

«Мы посмотрели списки тех лиц, кто у нас имеет статусы вида на жительство, разрешения на временное проживание и оказалось, что у нас есть четыре человека, которых мы просто обязаны поддержать в их стремлении и желании стать полноправными гражданами России. Две женщины у нас являются вдовами ветеранов ВОВ, еще два гражданина подпадают под категорию тружеников тыла», — отметил начальник управления Вадим Деревягин.

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