Амстердам, , 10:26 — REGNUM Проститутки в Нидерландах продолжают работу, несмотря на принятые властями ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время проститутки нередко предлагают свои услуги у себя на дому. Об этом, в частности, свидетельствуют объявления на эротических сайтах.

12 марта было принято решение о закрытии всех развлекательных заведений, включая сексклубы. На прошлой неделе последовал временный запрет на т.н. контактные профессии.

Опрошенные проститутки ссылаются на могущие возникнуть у них финансовые проблемы в том случае, если они приостановят работу. Не все проститутки могут обращаться за поддержкой в рамках принятых в последнее время экстренных мер.