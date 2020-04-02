Пермь, 2 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» отменили авиарейс из Перм — Уфа-Пермь, запланированный на 2−3 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».
Причиной изменения расписания стала эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
Ранее три авиакомпании отменили пассажирские перевозки из Перми в Москву, Сочи и Санкт-Петербург также из-за коронавируса.
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