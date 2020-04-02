Киев, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Работники украинских атомных станций изолированы на территории станций до конца пандемии коронавируса. Об этом сообщило в среду, 1 апреля, издание Strana.ua.
Один из работников Запорожской АЭС рассказал журналистам об особенностях работы АЭС в условиях пандемии.
По словам работника станции, в закрытой части АЭС оборудованы спальные и комнаты отдыха. Людям выдают сменную одежду, проводят обследования. Работники станции, оказавшиеся взаперти, получают дополнительные выплаты.
Руководство, сотрудники столовых, водители и врачи свободно перемещаются за пределы территории станций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на всех российских АЭС введён особый режим, в рамках которого контролируется здоровье персонала станций, максимальное число сотрудников переведено на удалённый режим работы.
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