Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции дополнен комплекс ограничительных мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.

До особого распоряжения приостановлена работа букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приёма ставок и коллекторских агентств. Также разрешено посещение пожилых людей родственниками. В документе утверждена форма справки, которая позволит свободно перемещаться к месту работу сотрудникам действующих в период самоизоляции предприятий и организаций.

ИА REGNUM ранее сообщало, что к патрулированию улиц в Ростовской области привлекли казаков. 1 апреля режим всеобщей изоляции на Дону проконтролировали более 2 тыс. правоохранителей и казаков-дружинников.

Напомним, что в настоящее время в Ростовской области подтверждено пять случаев заболевания COVID-19.

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