Магас, , 10:20 — REGNUM В Ингушетии разрешено не выходить на работу врачам, находящимся в зоне риска из-за возраста. Местный минздрав предложил им остаться дома на время карантина — до 14 апреля. При этом врачам обещано сохранение заработной платы.

«Администрация Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани предложила пожилым врачам переждать эпидобстановку дома», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

Кроме того, в случае необходимости медработники могут уйти в отпуск не по графику, «но не в ущерб работе». При этом уходить в отпуска без содержания руководство больницы никого не принуждает, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в настоящее время находится под подозрением на заражение коронавирусом один человек. Его анализы направлены в Москву на перепроверку.