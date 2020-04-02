Самара, , 10:20 — REGNUM Новый онлайн-сервис для комфортного пребывания дома создали в Самаре. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, онлайн-сервис #самарадома содержит полезные телефоны, информацию о различных консультациях, организации домашнего быта и удаленной работы.

Кроме этого, здесь можно увидеть онлайн-трансляции и ознакомиться с ресурсами для самообразования и онлайн-развлечений. В сервисе также доступны мультфильмы для детей.

Перейти на сервис можно по ссылке: http://samaradoma.samregion.ru/

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