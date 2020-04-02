Москва, , 10:17 — REGNUM В том, что власти намерены продлить нерабочую неделю в России, доктор экономических наук Никита Кричевский видит несколько причин. Рассуждая о них на своих интернет-ресурсах, он, в частности, отметил:

«Инкубационный период вируса в 14 дней — неубиваемый довод власти, чтобы продлить нерабочую неделю. Причём именно для продления нерабочей недели, а не для введения режима ЧС или общенационального карантина, что развязало бы бизнесу руки в части отправки работников в неоплачиваемые отпуска или объявления форс-мажора по кредитным обязательствам.

Задача правительства в том, чтобы тянуть введённый режим как минимум до майских праздников, пусть в облегчённом варианте. За которым последуют законные выходные. Это позволит, во-первых, внедрить систему контроля по QR-кодам, зря, что ли, анонсировали? Через несколько дней народ устанет сидеть по домам, к тому же деньги на самоизоляцию кончатся. Как удержать людей дома иначе как огромными штрафами на основе QR-системы?

Во-вторых — попытаться сгладить противоречия с саудитами и выйти в устойчивый плюс по экспорту нефти. В-третьих — не допустить обвала курса рубля и связанного с ним повышения инфляции. В-четвёртых — подготовить социум к осознанию труднейшей победы в войне с вирусом, на алтарь которой была брошена устойчивая, динамично развивавшаяся экономика. «Скощухи не будет», — сказал однажды президент. Так что не ждём, а готовимся».

Напомним, в связи с мировой эпидемией российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил нерабочую неделю. Одновременно с этим регионы издали свои нормативные документы и ушли в самоизоляцию. О том, что неделю, которая начнётся 6 апреля, в России тоже сделают нерабочей, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

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