Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Свердловской области обследовали еще 1 тысячу 657 человек на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За минувшие сутки в регионе провели 1 тысячу 683 исследования тех проб, которые брались у людей с показаниями для тестирования.

Врачи с начала февраля 2020 года проверили уже 13 тысяч 862 свердловчан. Всего проведено 18 тысяч 315 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 33 случая COVID-19. Восемь человек уже выздоровели.

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