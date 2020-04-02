Белгород, , 10:16 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества и хищения бюджетных денег возбуждено в Белгороде, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В патологоанатомическое бюро фиктивно трудоустроили санитара, который за время своей «работы» получил более 500 тысяч рублей.

Как считает следствие, в областное государственное бюджетное учреждение «Белгородское патологоанатомическое бюро» на должность санитара клинико-диагностической лаборатории был фиктивно трудоустроен житель Белгорода. С февраля 2018 года по сентябрь 2019 года он получил более 500 тысяч рублей зарплаты, при этом не исполняя никаких трудовых обязанностей.

Правоохранительные органы устанавливают должностных лиц, причастных к хищению денежных средств. Проводится комплекс следственных действий.