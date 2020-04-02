Благовещенск, , 10:13 — REGNUM В Приамурье введён режим самоизоляции для всех, кто прибыл в область из других регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: На закупку аппаратов ИВЛ минздрав Приамурья получил 52 млн рублей

Соответствующие поправки в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор области Василий Орлов.

«В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизации и сообщать о своем прибытии в Амурскую область из другого региона России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на закупку медицинского оборудования в Приамурье дополнительно выделено 52 млн рублей.