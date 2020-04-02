Киев, , 10:16 — REGNUM По состоянию на утро 2 апреля на Украине подтвердили 804 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

20 случаев оказались смертельными, 13 человек выздоровели — повторные анализы не выявили коронавирус в организме.

Лидером заболеваемости остаётся Киев и Киевская область — 160 и 64 подтверждённых случаев, а также Черновицкая область — 143 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 125 новых случаев заболевания, три человека скончались.

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