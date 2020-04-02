Кабанский район, Бурятия, , 10:11 — REGNUM В Бурятии со 2 апреля временно ограничили автомобильное движение по дороге «Шергино-Оймур-Заречье». Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, решение принято администрацией Кабанского района. Районные власти объяснили перекрытие трассы необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

«Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа», — пояснил в обращении к жителям глава района Алексей Сокольников.

До особого распоряжения, дорога будет закрыта для всех машин, кроме транспорта экстренных служб. Контролировать работу пропускного пункта будут сотрудники местного самоуправления, а также правоохранители.

«Покидать территорию Правобережья и въезжать на неё можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья», — подчеркнул глава.

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