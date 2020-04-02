Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Движение на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс в Грузии 2 апреля было закрыто для всех видов транспорта. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По информации представителей агентства, движение остановлено на участке Гудаури — Коби. Причиной данной меры стал сильный снегопад, из-за которого вонзила угроза схода лавин. На остальных участках трассы ограничений для движения нет.

Напомним, трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс, которую также называют Военно-Грузинская дорога, является единственной автомобильной дорогой, которая соединяет Россию, Грузию и Армению. В Верхнем Ларсе находится единственный работающий пропускной пункт между Россией и Грузией.