Ташкент, , 10:06 — REGNUM Около 4200 тестирований на коронавирус провели в Вооруженных силах России, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства обороны РФ.

Оборонное ведомство выпустило бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке на 2 апреля. Все результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательные.

В госпиталях Вооруженных сил России развернуто 32 специальных отделения на 4800 койко-мест. В больницах находится 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом. Всего медики провели более 536 тыс. тестов. От заражения COVID-19 скончались 24 человека.

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