Москва, , 10:21 — REGNUM Эксперты Роскачества протестировали алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием 31 торговой марки из представленных в российской рознице. Девять образцов получили высшие баллы, говорится в опубликованном 2 апреля сообщении Роскачества.

Для испытаний закупили 13 отечественных сковородок и ещё 18, произведённых в Китае, Италии, Чехии, Индонезии, Австрии и на Украине. Цена образцов варьировалась от 199 до 3090 рублей.

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Все образцы, кроме одного, оказались безопасны при нагревании, они не выделяют в пищу вредные вещества вроде ацетальдегида и спиртов. Выяснилось, что только китайская сковорода марки Satoshi выделяет больше алюминия, чем считается безопасным.

Все сковороды оказались устойчивыми, но у 14 из них дно не плотно прилегало к поверхности плиты. Целостность антипригарного покрытия проверяли трёхчасовым нагреванием масла. Ни у одного из образцов покрытие не получило повреждения.

К сковороде марки «Каждый день» прилипло яйцо, пригоревшее молоко не смывалось со сковородок Scovo, «Калитва», «Каждый день», Bergner, Vari, Atmosphere, Domo, Nadoba. Поверхность сковороды Flonal вздулась после часового кипячения смеси из томатной пасты, воды и соли.

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Самым устойчивым оказалось покрытие сковород Kukmara, Polaris и «Нева Металл Посуда». Оно прослужит от 72 до 43 месяцев.

Образцы Taller, Esprado, Jarko, Tefal, BerlingerHaus, Fissman, METRO, Vari, Bergner, IKEA, Flonal, Gipfell, Berghoff, Polaris, «Мечта», «Домино» и «Лента» вызвали нарекания отсутствием на упаковках гарантийного срока эксплуатации.

Сковородки Kulmara, «Нева Металл Посуда», «БИОЛ», BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, «Домино», Esprado получили по итогам проверки самый высший балл.

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